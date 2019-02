Morre o 7º integrante de grupo da FDN, após tiroteio com PMs em Manaus

Maurício Pereira Alfaia é o homem de boné que aparece em destaque na foto | Foto: Divulgação





Manaus – O sétimo integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), identificado como Maurício Pereira Alfaia, de 24 anos, foi o último do grupo a morrer , após uma intensa troca de tiros com policiais da Rocam, durante a tarde destasexta-feira (1º). Maurício faleceu por volta das 22h no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus.

Os outros seis comparsas do homem morreram no final da tarde, após confronto com os agentes e continuam sem a identidade divulgada. Maurício Pereira Alfaia foi identificado como o motorista da Kombi, que transportava a quadrilha no momento do tiroteio.

Entenda o caso

Os policiais receberam uma denúncia anônima de que um grupo da facção criminosa Família do Norte (FDN), iria se reunir para realizar diversos crimes pela cidade, quando foram interceptados pela corporação nas imediações do Centro de Treinamento do Detran, localizado na avenida Arquitetura José Henrique, na Zona Norte de Manaus.

O grupo estava armado com pistolas, dentro de uma kombi, quando foi abordado pelos policiais.

"Durante a abordagem, os suspeitos já desceram atirando contra a equipe, que precisou salvaguardar a vida e revidou a agressão. Durante a troca de tiros, todos os integrantes foram atingidos e levados, pelos policiais para o hospital mais próximo, como é de praxe em situações como essa, depois que conseguirmos imobilizar o bando", explicou o coronel Bruno Azevedo, responsável pela operação.

O armamento apreendido deve ser encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova, Zona Norte da capital do Amazonas.

