Fotos mostram grupo da FDN ostentando armas antes de confronto com PMs

As imagens foram encontradas nas galerias dos celulares de integrantes da FDN | Foto: Divulgação





Manaus – A tarde da última sexta-feira (1) foi marcada por um intenso tiroteio entre policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) . O confronto aconteceu após agentes policiais receberem uma denúncia anônima, informando que o grupo se reuniria para realizar inúmeros crimes na cidade. O bando de sete homens acabou morto após confrontar os policiais na avenida Arquiteto José Henrique, na Zona Norte de Manaus.

A polícia informou que no celular dos suspeitos foi possível encontrar imagens de outros integrantes da facção que faziam registros das ações criminosas praticadas pela cidade. Sem medo de mostrar os rostos na foto, os homens apresentaram poder de fogo ao mostrar inúmeras armas.

Na foto, três do grupo de sete homens, aparecem com armas de fogo | Foto: Divulgação





Nas imagens divulgadas por policiais da Rocam, é possível contar pelo menos três pistolas. Em outra foto também é possível perceber três membros do grupo posando para a imagem dentro da Kombi que foi interceptada por policiais momentos depois.

Ainda de acordo com informações da Rocam, os envolvidos no tiroteio usavam as imagens encontradas na galeria dos celulares para promover as práticas criminosas da facção por meio de redes sociais.

Entenda o caso

De acordo com o comandante do CPE, coronel Bruno Azevedo, os policiais receberam a denúncia, mas não sabiam onde o grupo iria atuar, entretanto sabiam onde eles iriam se reunir para poder começar a onda de crimes pela cidade. O grupo estava armado com pistolas, dentro de uma kombi quando foi abordado pelos policiais.

"Durante a abordagem, os suspeitos já desceram atirando contra a equipe, que precisou salvaguardar a vida e revidou a agressão. Durante a troca de tiros, todos os integrantes foram atingidos e levados, pelos policiais para o hospital mais próximo, como é de praxe em situações como essa, depois que conseguirmos imobilizar o bando", explicou o coronel.

Ainda conforme o policial, ao chegar no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte, foram atestadas seis mortes, dos sete integrantes do bando que pretendia praticar crimes pela cidade. O armamento apreendido será encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova.

Leia mais:

Tiroteio entre FDN e Rocam deixa seis mortos e um ferido em Manaus

Cachorro morre ao ser brutalmente esfaqueado por homem no Amazonas