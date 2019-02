Presa mãe acusada de agredir violentamente quatro filhos

O bebê de 8 meses apresentava ferimentos na boca após levar um soco da mãe | Foto: Divulgação





A mulher de 22 anos acusada pela própria sogra de agredir quatro filhos violentamente foi finalmente presa pela polícia de Recife nesta semana. Após imagens e resultado dos exames que confirmam que as crianças eram agredidas, a Justiça decretou a prisão dela.

O caso de agressão ganhou repercussão nacional, principalmente, após as imagens das crianças bastante machucadas começarem a ser divulgadas na web. A polícia informou que a suspeita foi perseguida por populares e se escondeu na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Após ser interrogada, ela foi levada pelos policiais até a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, e depois escoltada até o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente.

No total, são quatro crianças agredidas, sendo um bebê de 8 meses, um de 2 anos, um de 3 anos e o mais velho de 6 anos.



A sogra da mulher, avó das crianças, denunciou a nora pelas agressões. Uma filmagem mostra a mãe agredindo os filhos.

Leia mais