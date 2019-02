Polícia identifica os sete integrantes da FDN mortos em confronto

Os suspeitos aparecem ostentando armas em fotos encontradas nos celulares deles | Foto: Divulgação





Manaus - Os sete criminosos mortos durante confronto com a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na tarde de sexta-feira (1), foram identificados. Os corpos de Maurício Ferreira Alfaia, de 24 anos, Leônidas Benício da Silva, de 28 anos, Ítalo Ruan Lima dos Santos, de 17 anos, Eliton Almeida da Silva, de 21 anos, Haley Joel Rodrigues Machado, de 17 anos, Daniel Ramos Coelho, de 22 anos, e Matheus Henrique Santos da Costa, de 20 anos, continuavam no Instituto Médico Legal (IML) na manhã deste sábado (2)

De acordo com a polícia, todos os homens eram integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) e estavam prontos para cometer uma sequência de crimes quando foram interceptados pelos policiais. O fato ocorreu nas mediações do Centro de Treinamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na avenida Arquiteto José Henrique, na Zona Norte de Manaus.

Entenda o caso

De acordo com o comandante do CPE, coronel Bruno Azevedo, os policiais receberam a denúncia, mas não sabiam onde o grupo iria atuar. Porém, sabiam onde eles iriam se reunir para poder começar a onda de crimes pela cidade. O grupo estava armado com pistolas, dentro da Kombi.

"Durante a abordagem eles já desceram atirando contra a equipe, que precisou salvaguardar a vida e revidou contra os criminosos. Durante a troca de tiros, os suspeitos foram atingidos e levados para o hospital mais próximo".

Ainda de acordo com o coronel, os homens foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte.

Ainda no hospital, foram atestadas seis mortes. O último, que ainda chegou vivo na unidade hospitalar, morreu por volta das 22h, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus.

