Após carro ser roubado, PC prende bando que pretendia assaltar loteria

Manaus - Sete pessoas foram presas em flagrante, nesta sexta-feira (1), por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, associação criminosa e receptação. As prisões ocorreram em locais distintos da capital amazonense. O grupo foi apresentado neste sábado (2) durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), localizada na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os criminosos foram identificados como Anderley Flores da Rocha, de 23 anos, Eric Keven da Silva Medeiros, de 19 anos, Gabriel Glydson Oliveira dos Santos, de 23 anos, Juliana de Assunção Farias, de 23 anos, Levi Wescley Barbosa da Silva, de 20 anos, Liliane Roberta Medeiros, de 20 anos, e Rodrigo da Silva Costa, de 22 anos.

| Foto: Johny Vasconcelos/ Em Tempo

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, a ação teve como objetivo localizar um carro, modelo Gol, roubado no início da semana. O carro é alugado para a TV Cultura.

"Recebemos informações de que o veículo estava com o bando e que eles iriam assaltar uma casa lotérica. Ainda conforme a denúncia anônima, os criminosos estavam em uma estância, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital".

Ainda de acordo com o delegado, os policiais se deslocaram até o endereço denunciado, onde encontraram Eric, Gabriel, Juliana, Liliane e Rodrigo no local. Eles estavam em posse da chave do carro, além de 10 porções de cocaína. O veículo estava na segunda etapa da comunidade João Paulo. O veículo foi recuperado pela equipe.

"Eles confessaram que estavam organizando um roubo a uma loteria naquele bairro e, falaram que Anderley e Levi estariam com as duas armas de fogo e mais entorpecentes".

Em posse de Anderley a polícia apreendeu um revólver calibre 38, 85 porções de maconha e quatro munições deflagradas. Já com Levi, a equipe apreendeu um revólver calibre 32 com numeração suprimida, 87 porções de maconha e duas balanças de precisão.

O grupo foi autuado em flagrante. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, eles serão encaminhados para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

