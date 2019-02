Vídeo mostra furto a passageiros de ônibus no Terminal da Matriz

Ao entrar no ônibus, é preciso redobrar a atenção, alerta capitão da PM | Foto: Reprodução

Manaus - Esta semana circulou em grupos de WhatsApp um vídeo referente a um assalto em uma parada de ônibus em frente à Praça da Matriz, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. As imagens de uma câmera de um motorista de um micro-ônibus do transporte executivo da cidade mostram o momento em que um homem furta vítimas que entram em um ônibus do grupo Rondônia, da empresa Eucatur. O capitão Rômulo Botelho, da Polícia Militar do Amazonas, que atuou durante um ano e seis meses naquela região da cidade, dá dicar de como se prevenir de roubos.



A reportagem conversou com um motorista de micro-ônibus Executivo, que não quis se identificar, mas relatou que todos os dias presencia assaltos nas paradas de ônibus do Centro de Manaus.

Ele diz que já até consegue identificar os rostos de mulheres e homens que furtam naquelas redondezas, principalmente em paradas do Terminal da Matriz e também nas do colégio Dom Bosco e Garajão.

“Eles sempre usam essa tática, as mulheres entram primeiro, depois as vítimas e em seguida os homens que empurram as vítimas e ao mesmo tempo colocam a mão nos bolsos delas. Geralmente é um grupo de seis pessoas que assaltam, entre homens e mulheres. Eles costumam atuar no horário de 13h, pois sabem que é o momento da troca de plantão dos policiais”, diz. Assista ao vídeo que flagrou uma ação similar a narrada pelo motorista:

Um fiscal da linha de executivo, que também trabalha no Centro de Manaus, e quis ter a identidade preservada, conta que quando a vítima é mais esperta do que eles, e sabe que eles estão tentando assalta-la, eles usam outra tática. “Eles gritam em direção a vítima 'assaltante, assaltante' para tentar 'disfarçar' de que não são eles o assaltante".

Dicas de segurança que podem evitar assaltos dentro e fora dos ônibus

O capitão Rômulo Botelho, que atualmente está lotado no Departamento Financeiro da Política Militar, alerta a população em observar as pessoas que estão ao redor delas nas paradas de ônibus.

“Evite usar celular em locais que chamem muita atenção, reserve o dinheiro da passagem em local específico e, se possível, já trocado. E muita atenção para o que você está fazendo, muitas vezes você fica alheio ao que está em volta de você e acaba sendo surpreendido”.

Ao entrar no ônibus, ele orienta que o passageiro coloque a bolsa a sua frente. Caso fique próximo à janela do veículo, não mexa no celular. “Evite usar o celular no ônibus e não durma no ônibus. A culpa nunca será da vítima, mas podemos obedecer algumas recomendações para evitar mais os assaltos”, ressalta Botelho.

Problema na segurança é de anos



Em 2018, pelo menos 219 milhões de passageiros são transportados nos ônibus do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). No entanto, nem todas as viagens são realizadas com tranquilidade para os usuários, pois os assaltos aos veículos são registrados quase todos os dias.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), em 2018 houve o registro de 2.082 roubos em veículos do transporte coletivo contra 3 mil ocorrências no mesmo período em 2017.

Mas, quando os casos de assaltos dentro dos ônibus são somados aos de notificações de furtos e roubos em paradas e terminais, o número de registros chega a 4.938. A quantidade de casos registrados fora dos ônibus é, inclusive, maior do que os que ocorrem dentro dos coletivos: foram 2.856 registros entre janeiro e outubro do ano passado.

