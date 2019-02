Homem é detido por suspeita de roubo em padaria; ele diz ser Uber

O suspeito, identificado como Alesson A., foi prestou esclarecimentos e foi solto em seguida | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 28 anos foi detido, suspeito de participar de um roubo à padaria uma padaria, na manhã deste sábado (2) na rua Conde de Sapucaí, no Conjunto Mundo Novo, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele e um comparsa levaram um iPhone de cor prata do proprietário do estabelecimento. O suspeito, identificado como Alesson A., foi prestou esclarecimentos e foi solto em seguida. A Polícia Militar abriu inquérito para investigar o caso.

Imagens de câmera de segurança mostram os suspeitos saindo de um carro modelo Etios por volta das 6h na manhã agindo normalmente como se fossem clientes.

De acordo com informações do soldado Railton Batista, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens entraram na padaria fazendo menção que estavam com uma arma na bermuda enquanto abordaram o proprietário e o funcionário. Além disso, havia uma outra mulher dentro do carro aguardando para a fuga.

“O Alesson nega as acusações e afirma que ele é Uber, e que não sabia que o rapaz tinha entrado no estabelecimento e efetuado o roubo. Essa é a versão que ele deu, porém as imagens mostram o contrário”, diz Batista. Assista ao vídeo:

