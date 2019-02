Homem é perseguido e executado no Mutirão

Manaus - O ajudante de caminhão identificado como Franklin Batista Torres, conhecido como "Binho", de 25 anos, foi executado com aproximadamente três disparos de arma de fogo na noite deste sábado (2), por volta das 19h20, no bairro Novo Aleixo, conjunto Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Segundo moradores, "Binho" estava em um campo de futebol, quando homens armados o perseguiram até uma rua próximo do local. Os suspeitos efetuaram os disparos que atingiram a cabeça e o tórax dele.

A vítima morreu no local do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia acredita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na área. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

