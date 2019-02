No AM, sargento da PM é encontrado morto a tiros na própria casa

Manaus - Na manhã deste domingo (3), o sargento da Polícia Militar, Francisco Feitosa Gomes, foi encontrado morto em sua casa, localizada no Ramal do Mergulhão, na Vila Manápolis, distante cerca de 50 quilômetros da sede do município de Rio Preto da Eva. Feitosa foi morto a tiros de espingarda calibre 20.

De acordo com o sargento Albino, o corpo do sargento Feitosa foi encontrado por um vizinho já em estado de putrefação.

"Possivelmente ele já estava morto há três ou quatro dias. Ele morava sozinho, já estava aposentado, passava a maior parte do tempo em Manaus e só vinha ao Rio Preto para passar o final de semana", disse Albino.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve apurar o caso da morte do sargento Feitosa. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o autor do crime.

Leia mais

Homem é assassinado pelo irmão a tiros no bairro Mauazinho

Polícia identifica os sete integrantes da FDN mortos em confronto