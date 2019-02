Comerciante monta armadilha e ladrão morre eletrocutado em Manaus

Os vizinhos sentiram o odor vindo do estabelecimento e chamaram os policiais | Foto: Lucas Vitor Sena





Manaus - Um corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (3), em um mercadinho no conjunto Oswaldo Frota, na Zona Norte de Manaus. O corpo foi descoberto após populares, que passaram em frente ao mercadinho, localizado na rua Gravataí, sentirem um forte odor vindo do estabelecimento. Eles acionaram a polícia.

Inicialmente, os vizinhos estranharam o odor já que os proprietários estão viajando e a mercearia estava fechada há alguns dias. Segundo informações de testemunhas, o homem seria um rapaz identificado como Lucas dos Santos Elias, de 26 anos. Ele teria entrado no mercadinho para praticar roubos, mas acabou tomando um choque elétrico no local.

Ainda segundo populares, Lucas, que tinha o apelido de "Chucky", era conhecido nas redondezas por praticar pequenos furtos. Ele estava desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (1°). De acordo com uma testemunha que não quis se identificar, ele também era envolvido com o tráfico de drogas.





A polícia foi acionada pelos populares que sentiram o odor | Foto: Lucas Vitor Sena





Caiu na armadilha

Lucas teria morrido por conta do choque elétrico após cair em uma armadilha montada pelos donos do mercadinho, que estão em viagem de férias. A armadilha foi montada com o objetivo de coibir furtos, uma vez que o jovem já tinha praticado roubos no estabelecimento.



Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e precisaram acionar um chaveiro para abrir a porta principal do estabelecimento. A suspeita é que o homem tenha invadido o local pelo telhado.

Os proprietários viajaram e colocaram a armadilha para evitar furtos | Foto: Lucas Vitor





Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para os procedimentos, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com o delegado, Rodrigo Azevedo, da DEHS, se confirmada a armadilha, os donos podem responder por homicídio.



