Mulher morre após ser atropelada por moto no Grande Vitória

Manaus - Eronildes Santos da Cruz, de 35 anos, morreu após ser atropelada por uma motocicleta na noite deste domingo (3), na avenida Perimetral, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. O motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 23h. A mulher, com suspeitas de embriaguez, tentava atravessar a avenida quando foi atingida pela moto em ata velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Eronildes não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima e não foi identificado.

Os familiares estiveram no local do acidente. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense.

