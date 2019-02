Vídeo: jovens abusam de garota inconsciente dentro de carro

Manaus - Um vídeo que está circulando nas redes sociais e em grupos de Whatsapp mostra quatro jovens em um carro com uma garota aparentemente inconsciente. Nas imagens é possível ver que a menina não demostra reação alguma diante do assédio. Os jovens sorriem, levantam a blusa dela e passam a mão no corpo da garota. O vídeo dura 49 segundos.

O vídeo está sendo divulgado como se o caso tivesse acontecido em Manaus. Entretanto, até o momento a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ainda não confirmou.

Ao Portal Em Tempo, a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), informou que não tem nenhum registro sobre o caso na delegacia. A equipe da especializada apura para saber se o vídeo é realmente de Manaus.

Na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) também não tem registro sobre o vídeo. A delegada Joyce Coelho disse à reportagem que ainda está recebendo e apurando as demandas do fim de semana e só depois pode confirmar algo.

Os jovens que aparecem no vídeo podem responder pelo crimes de assédio e estupro vulnerável. Conforme o Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime com pena de oito a 15 quinze anos.

Assédio sexual: O assédio caracteriza-se por constrangimentos e ameaças com a finalidade de obter favores sexuais feitos por alguém de posição superior à vítima. (conforme Art. 216-A.do Código Penal)

Importunação ofensiva ao pudor: é o assédio verbal, quando alguém diz coisas desagradáveis e/ou invasivas (as famosas “cantadas”) ou faz ameaças. Tais condutas também são formas de agressão e devem ser coibidas e denunciadas. (Conforme Art. 61 da Lei nº 3688/1941)

Estupro: tocar as partes íntimas de alguém sem consentimento também pode ser enquadrado como estupro, dentre outros comportamentos. (Conforme Art. 213 do Código Penal: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso)

