Presos irmãos que mataram padrasto a facadas e pauladas em Manaus

Manaus - Os irmãos Devany Gontijo Gomes, de 29 anos, e Março Antônio Gontijo Gomes, de 27 anos, foram presos pela morte do padrasto deles, Sebastião Gomes Braga, de 37 anos. O crime ocorreu na última quarta-feira (30), no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, Devany é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN).

A ordem judicial foi expedida no dia 31 de janeiro deste ano, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, no Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).

Devany foi preso por policiais civis do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e Seccional Norte, na última sexta-feira (1°), na casa onde morava, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

Já a prisão de Marco Antônio ocorreu no sábado (2), na casa da sogra dele também no bairro Colônia Terra Nova, após familiares da vítima acionarem a Polícia Militar.

Em depoimento na delegacia, Devany que já tem passagem por homicídio e dois roubos, confessou que é membro da Família do Norte (FDN), e está com medo de ser morto no presídio.

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular da 2ª Seccional Norte, os irmãos estavam sendo procurados pelo assassinato do padrasto, morto por agressão física e facadas.

"É um caso que foi resolvido com rapidez. A princípio ainda se tratava de uma tentativa de homicídio, mas a vítima morreu no hospital. Os irmãos planejavam matar o padrasto", disse o delegado Jeff David Mac Donald.

O delegado Ivo Martins, titular do 18° DIP, informou que a morte de Sebastião ocorreu após uma discussão por motivo fútil na noite anterior ao crime entre Marco Antônio e a vítima. Marco Antônio teria ido até a casa da mãe sob efeito de drogas.

"O Devany que tem três passagens pela polícia, afirmou que o irmão Marco Antônio relatou ter sido agredido e enforcado pelo padrasto. Diante disso, eles foram até a casa onde a vítima morava com a mãe deles. Sebastião foi agredido com pauladas e atingido com facadas nas costas", explicou o delegado Ivo Martins.

Sebastião ainda foi socorrido e levado por vizinhos ao Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, onde morreu no dia seguinte.

Devany e Marco Antônio foram indiciados por homicídio qualificado. Eles ficarão à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

