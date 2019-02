Crianças e jovens são resgatados em situação de risco em Parintins

Há quatro dias as crianças e as adolescentes não tomavam banho e nem se alimentavam | Foto: Divulgação

Parintins – Uma força-tarefa composta pelo Ministério Público Estadual, Comissariado de Menores, Terceira Vara da Comarca de Parintins, Conselho Tutelar e Polícia Militar resgataram em uma residência no bairro da União, Zona Sul do município de Parintins (distante 368 km de Manaus), cinco crianças e duas adolescentes que estavam em alto risco de vulnerabilidade.

Há quatro dias que as crianças e as adolescentes não tomavam banho e nem se alimentavam. A mãe, dependente química, consumia droga na frente dos filhos, conforme informações das equipes de órgãos públicos que trabalham no caso.

A polícia chegou até à residência depois que recebeu uma ligação informando que uma garota de 12 anos armada com uma faca estava tentando furar o padrasto.

Ao chegar no local a polícia constatou que a menor estava se defendendo do padrasto que, segundo as autoridades, é suspeito de estuprar a garota e a irmã de 14 anos. Ao ver a chegada da polícia, o homem fugiu, porém já foi identificado.

Policiais acionaram o Conselho Tutelar, que mobilizou a rede de proteção à crianças e adolescentes em Parintins.

“Vimos uma situação terrível, de miséria, dor e muito sofrimento para as crianças, o menor dos filhos dessa senhora é um garoto de um ano e cinco meses”, disse João Vinicius, da 3ª Comarca de Parintins.

João Vinicius disse que a mãe das crianças, completamente dopada, foi encaminhada para um dos hospitais da cidade. As crianças e as duas adolescentes estão no abrigo municipal Vovó Conceição.

Leia mais:

Diretor e pedagogo de escolas no AM são presos por estupro de alunas

Polícia Militar realiza Operação 'Volta às Aulas'