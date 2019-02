Caminhão roubado por quadrilha armada é recuperado na BR 174

| Foto: Divulgação

Manaus - A equipe de investigação da Delegacia Especializa Roubos e Furtos de Veículo (Derfv) recuperou, na última sexta-feira (1º), um caminhão Mercedes Benz que havia sido roubado por uma quadrilha armada.

O roubo, segundo o delegado Delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, aconteceu após a vítima receber uma chamada para realizar um frete no Km 8 da BR 174. Quando chegou no local, o homem foi surpreendido por criminosos armados.

Após várias buscas, o veículo foi localizado nas proximidades de onde aconteceu o roubo.

No mesmo dia, conforme a polícia, um caminhão parecido ao que foi roubado em Manaus foi apreendido na cidade de Palmas, em Tocantins, com um carregamento de 80 kg de entorpecente. A Polícia investiga qual a relação entre os dois veículos e qual seria o destino do caminhão roubado na BR-174.

Há, aproximadamente, 20 dias outro caminhão roubado foi recuperado pela Derfv, em um terreno no Distrito Industrial 2. O suspeito foi preso por receptação.

A polícia acredita que uma quadrilha especializada em roubos de caminhões está atuando na capital amazonense.

