Mulher é presa por latrocínio após denunciar falso sequestro da filha

Manaus - Sem imaginar que era investigada pelo crime de latrocínio, uma mulher de 35 anos foi presa no último domingo (3), após informar o suposto sequestro da filha dela de quatro anos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, Marinéia Rodrigues da Rocha, tinha dois mandados em aberto pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), praticado em 2002. Na época, a vítima foi esfaqueada no pescoço durante uma festa. Após o crime, Marinéia fugiu levando os pertences da vítima.

"Ela foi denunciada em 2011 pelo crime de latrocínio ocorrido no ano de 2002. Contamos a validade de dois mandados e cumprimos a ordem judicial após Marinéia deixar de comparecer ao Fórum para responder o processo", explicou a delegada Joyce Coelho.

A criança

No último domingo (3), um homem compareceu na Depca com uma menina de 4 anos. Em depoimento à polícia, ele afirmou que pegou a criança na avenida Torquato Tapajós , bairro Flores, Zona Centro-Sul, após perceber que a mãe dela estava embriagada na noite de sábado (2).

Segundo ele, a criança estava correndo risco de ser atropelada. Entretanto, a mulher denunciou à imprensa que a menina havia sido sequestrada por um homem em um carro, mas a polícia desmentiu a informação.

" Ele compareceu na Depca entregando a criança e relatando que a menina estaria em uma situação de vulnerabilidade na rua, durante à noite. Ele disse que viu a mãe extremamente bêbada e a criança correndo risco de ser atropelada. Com isso, ele pegou a criança, levou para casa e passou fez fotos para divulgar que teria encontrado uma criança de quatro anos", disse a delegada titular da Depca, Joyce Coelho.

Após ouvir as versões diferentes do caso, a delegacia fez busca pelo nome da mãe e encontrou o mandato de prisão em aberto no nome da mulher. A criança ficará com o pai.



Marinéia foi indiciada por latrocínio. Ela ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), localizado no quilômetro 8 da BR-174.

