Dupla é presa em carro roubado e com motorista refém no porta-malas

Manaus - Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos por policiais da Rocam, na madrugada desse domingo (3), após roubarem um veículo modelo Voyage, de cor azul, de um motorista de aplicativo para efetuarem roubos a postos de combustíveis no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



Após abordagem policial, o motorista de aplicativo foi localizado dentro do porta-malas do veículo, vendado e amarrado. Com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e uma munição intacta, além de celulares e dinheiro dos roubos realizados. Eles foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além do Voyage, no sábado e na madrugada de domingo os militares localizaram outros três veículos com restrição de roubo: um Pálio cinza, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte; uma motocicleta preta, encontrada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste; e um Palio prata, encontrado na Invasão Carlinhos da Carbrás, após colisão com um poste de energia elétrica.

Os veículos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

