Homem fica nervoso ao ver a polícia e acaba preso com drogas no Centro

Manaus - Um jovem de 18 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (4), por policiais militares da Força Tática. Com Henrique Rocha de Araújo, foram encontrados armas de fogo, munições e drogas.

A prisão do jovem ocorreu por volta das 23h, durante patrulhamento de rotina no beco Barcelos com a rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a equipe da Força Tática, Henrique ao perceber a viatura demonstrou nervosismo. A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais militares.

Durante a revista pessoal, a polícia encontrou com o jovem uma sacola contendo 98 trouxinhas de supostamente cocaína. O restante da droga, duas armas de fogo e munições foram localizadas em um terreno baldio nas proximidades do beco.

Diante dos fatos, Henrique recebeu voz de prisão e, em seguida, foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Mara Magalhães

