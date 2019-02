'Guardiões do Guaraná' prendem homem com drogas em Maués

Manaus - Renato Barbosa de Oliveira, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (4), na estrada Miri Moraes, bairro Ramalho Júnior, Zona Norte de Maués ( a distante 276 km de Manaus de Manaus).

De acordo com o capitão Laurênio Silva, comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Maués, Renato foi preso durante patrulhamento de rotina.

Renato, ainda, tentou fugir ao perceber a viatura policial, mas acabou detido no quintal da própria residência. Com ele, os policiais militares da equipe "Guardiões do Guaraná" encontraram 445 gramas de cocaína, 190 gramas de maconha tipo skank, aparelhos celulares, balança de precisão e uma carteira porta cédula.

Questionado, Renato afirmou ser o dono da droga. Ele foi encaminhado para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no Centro de Maués, onde ficará à disposição da Justiça.

Edição: Mara Magalhães

