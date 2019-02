Irmãos mataram homem durante briga por drogas, diz delegado

Manaus - Investigados pela morte de um ajudante de pedreiro, os irmãos Jeová Shallom de Souza Veiga, conhecido como "Jhon", e Luciano Leon Santos de Oliveira, ambos de 19 anos, foram apresentados na manhã desta terça-feira (5), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro deste ano, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A ordem judicial da prisão de Luciano foi expedida no dia 28 de janeiro deste ano, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, no Plantão Criminal. Já Jeová teve a prisão decretada dois dias depois ao comparecer na sede da DEHS.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, a dupla matou a pauladas Antônio Castelo Soares, de 50 anos. A vítima ainda foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, onde morreu na manhã do dia seguinte.



"Foi um crime banal por conta de drogas. Após venderem droga para a vitima, eles queriam usar o mesmo entorpecente. Os dois homens foram identificados e presos pela equipe da DEHS", detalhou o delegado Paulo Martins.

Jeová e Luciano foram indiciados por homicídio qualificado | Foto: Josemar Antunes

O delegado Denis Pinho, adjunto da DEHS, informou que após a vítima recusar o pedido dos suspeitos, Jeová começou a agredir Antônio com várias pauladas. Durante agressão, Luciano impediu que a prima da vítima tentasse evitar o crime.

Jeová e Luciano foram indiciados por homicídio qualificado. Os irmãos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficarão à disposição da Justiça.

