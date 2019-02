Polícia prende mulher com aproximadamente 2 kg de drogas no Aleixo

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante, na manhã da última segunda-feira (4), Rosimar Araújo Maciel, de 54 anos, com aproximadamente dois quilos de substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha, além de duas balanças de precisão. A prisão ocorreu na casa da infratora, situada no beco Padre Silva, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a autoridade policial, após abordagens em vias da área de abrangência da unidade policial, os policiais civis lotados no 16° DIP foram informados sobre um suposto fornecedor de drogas que atuava na área, conhecido como “Gordo”, posteriormente identificado como Ítalo Ferreira Edwards, 30.

Segundo a delegada, na segunda-feira (4), por volta das 10h, Ítalo foi abordado em via pública, nas proximidades da casa dele, situada na rua Morada Cristã, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

“Após a abordagem, Ítalo conduziu os policiais civis até o interior da residência, onde, durante buscas, nada foi encontrado. Ao longo das diligências foi constatado que Ítalo tinha muitas fotos com substâncias entorpecentes e contato constante com Rosimar, que seria a responsável por guardá-las para ele. Em ato contínuo, a equipe policial foi até a casa de Rosimar, situada no beco Padre Silva, bairro Aleixo, onde encontraram aproximadamente dois quilos de substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha, além de duas balanças de precisão”, relatou Lima.

Flagrante

Conduzida ao 16° DIP, Rosimar foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 16° DIP, a infratora será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital. Já Ítalo foi indiciado por tráfico de drogas e responderá pelo crime em liberdade.

*Com informações da assessoria

