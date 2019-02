Polícia Militar resgata ave silvestre no Parque das Nações

A ave é conhecida como frango-d'água-azul | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar regatou uma ave silvestre, conhecida como frango-d'água-azul, por volta das 20h desta segunda-feira (4), no Parque das Nações, Zona Norte. A ocorrência foi atendida pelo Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental.

Os policiais militares foram até a rua Perimetral Espanha após contato pelo celular da companhia (linha direta). Uma mulher de 29 anos estava resguardando a ave, cujo nome científico é Porphyrio martinicus.

Ela disse que seu animal de estimação, um gato, havia capturado a ave, que foi entregue aos policiais com um pequeno ferimento na altura do pescoço. Segundo o tenente Cordovil, o ferimento, aparentemente, não é grave.

O animal foi resgatado e levado até a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

*Com informações da assessoria

