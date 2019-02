Suspeito de roubo e de atirar em vítima é agredido na Zona Leste

| Autor: Divulgação

Manaus - Um homem nu, ainda não identificado, foi espancado pela população na Zona Leste de Manaus, na tarde desta terça-feira (5), após cometer um assalto no bairro Tancredo Neves.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, o homem havia assaltado um motoqueiro e disparado tiros contra a vítima. Ainda de acordo com a testemunha, o criminoso correu pela avenida Autaz Mirim, mas foi alcançado por pedestres - que fizeram ‘Justiça’ com as próprias mãos.

"Ele já vinha correndo lá do Tancredo. O povo segurou ele aqui próximo da loteria e deram muita porrada nele. Ele saiu muito machucado mesmo", comentou a testemunha.

A reportagem procurou policiais militares da 9ª Companhia Interativa comunitária (Cicom), que fez a detenção do suspeito, e o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a central de flagrantes da área, mas até a publicação desta matéria não houve respostas sobre o caso. Não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado e nem para onde o assaltante agredido foi levado.

