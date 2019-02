Homem é executado dentro de casa na Compensa

Manaus - Na noite desta terça-feira (5), quatro homens encapuzados invadiram uma casa e executaram com cinco tiros Arison da Silva Andrade, conhecido como "Ney", de 22 anos. O crime ocorreu na rua Santo Antônio, bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. Há alguns dias, o jovem havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, Arison estava morando na casa da avó junto com a companheira. Os criminosos descobriram o endereço onde ele estaria supostamente se escondendo e foram até a residência em um Gol preto, de placa não identificada.

A polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas | Foto: Josemar Antunes

A casa foi invadida e o casal estava dormindo em um dos quartos. Os assassinos ordenaram que a esposa da vítima não interferisse e, em seguida, efetuaram os disparos à queima-roupa contra Arison. O homem morreu na hora.



Após o crime, os pistoleiros fugiram sem levar nada. O objetivo, segundo a polícia, era só matar "Ney". Eles utilizaram o mesmo veículo e tomaram rumo ignorado. Até a manhã desta quarta, nenhum suspeito havia sido identificado.

Arison foi atingido com três tiros na cabeça, um no tórax e outro em um dos braços. A polícia informou que ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio dias antes. Na ocasião, ele sofreu um corte no rosto e se recuperava do ferimento escondido na casa da avó.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Josemar Antunes





A polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas, já que "Ney" tinha passagem pela polícia por tráfico. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Vídeo mostra homem abusando de idoso com deficiência em Manaus

Vídeo: jovens abusam de garota inconsciente dentro de carro