Polícia prende assassino de sargento da PM em Rio Preto da Eva

O caso é tratado pela polícia como latrocínio | Foto: divulgação





Manaus - Antônio Miranda das Chagas, de 28 anos, foi preso por envolvimento no latrocínio que teve como vítima o sargento da reserva da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM), Francisco Feitosa Gomes, de 55 anos. O corpo do militar foi encontrado neste fim de semana, domingo (3), em avançado estado de putrefação na casa onde morava, localizada no Ramal do Mergulhão, na Vila Manápolis, distante cerca de 50 quilômetros da sede do município de Rio Preto da Eva.

Na ocasião do crime, o sargento Albino informou, que pelo estado em que o corpo foi encontrado, ele já estava morto há três ou quatro dias. O policial Feitosa morava sozinho, já estava aposentado, passava a maior parte do tempo em Manaus e só ia ao Rio Preto para passar o fim de semana.

O suspeito, que roubou e matou o policial com tiros de espingarda calibre 20, será apresentado pela Polícia Civil do Amazonas em coletiva.

