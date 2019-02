Após colisão com ônibus, carro roubado é recuperado por PMs em Manaus

Ainda de acordo com a polícia, a vítima que teve o carro roubado reconheceu os criminosos. O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Josemar Antunes





Manaus - Dois homens foram presos, em flagrante, suspeitos de roubar um carro na noite desta terça-feira (5). Eles foram detidos pela Polícia Militar após colidirem o veículo Honda/HR-V, de cor cinza, contra um ônibus da linha 116, na avenida Compensa, bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.



De acordo com a tenente Viviane Farias da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro foi tomado de assalto na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

O flagrante ocorreu na noite desta terça-feira (5) | Foto: Josemar Antunes





"Recebemos a informação, via rádio, que um carro havia sido tomado de assalto na avenida Coronel Teixeira. Fizemos o acompanhamento e durante a fuga os suspeitos perderam o controle e colidiram o veículo contra um ônibus. Acreditamos que um terceiro suspeito conseguiu fugir ao entrar na mata", disse.

As equipes da PM ainda fizeram buscas no terreno, mas o terceiro homem não foi encontrado. Ainda de acordo com a polícia, a vítima que teve o carro roubado reconheceu os criminosos. O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

