Em vídeo, presos falam sobre visitas íntimas à noite em cela no AM

Parintins – A reportagem da TV Em Tempo Parintins, emissora filiada ao SBT, (369 quilômetros de Manaus) flagrou na delegacia do município, na noite de segunda-feira (4), uma conversa entre um familiar e um preso considerado de alta periculosidade. No vídeo é possível ouvir uma pessoa gritando ao preso e diz que ele iria receber uma visita naquela mesma noite, véspera da transferência dele à unidade prisional.

O delegado Everty Sandro Figueira Pereira, titular da 3ª Delegacia Interativa de Polícia, disse que os presos são proibidos de receber visitas fora do horário estabelecido. As visitas íntimas acontecem apenas aos domingos e no horário de 16h às 17 horas.

“Os presos não saem da cela e fora do domingo é proibido acesso de qualquer pessoa que não seja policial ou funcionário na carceragem”, disse o delegado que já requisitou a gravação da direção da TV Em Tempo para apurar o fato.

Depois que o programa “Agora Parintins”, líder absoluto em audiência na região, veiculou a gravação, a emissora recebeu centenas de mensagens de telespectadores cobrando o esclarecimento do caso.

