24 presos, drogas e veículos apreendidos durante operação "Pilar 2"

A operação "Pilar 2" ocorreu na manhã desta quarta-feira (6) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Visando o combate ao tráfico de drogas, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), deflagrou a operação "Pilar 2", na manhã desta quarta-feira (6).

Quatro bairros da Zona Oeste de Manaus foram alvos da operação "Pilar 2", deflagrada na manhã desta quarta-feira (6). Na ação, 24 pessoas foram presas, 25 quilos de drogas apreendidas e 61 veículos apreendidos.

A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão nos bairros São Jorge, Santo Antônio, São Raimundo e Vila da Prata . 15 pessoas foram presas em flagrante por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e furto. Outras nove foram presas pelos crimes de homicídio, estupro e violência doméstica.

De acordo com o coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), destacou a importância da operação iniciada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e do Poder Judiciário.

"Essa operação é mais um resultado positivo para a segurança pública. Quero aqui destacar o sucesso da ação com apoio das polícias Civil e Militar, além do Poder Judiciário", declarou o secretário de segurança.

O coronel Ayrton Norte, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, disse que ação foi feita a partir dos dados de inteligência com focos em locais de incidência .

Polícia avalia que a operação foi positiva | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Trabalhamos em cima da mancha criminal. O objetivo foi positivo, e nós não vamos retroceder à ousadia de criminosos na capital e nem no interior. Vamos estar nas ruas e combater a criminalidade para dar segurança à população", explicou Norte.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Lázaro Ramos, viu de forma positiva a ação e pediu mais colaboração da população. "Essa operação integrada nos representa muito. Todos os mandados foram cumpridos", pontuou.

Mais de 400 policiais militares e civis participaram da ação. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) montou barreiras para fiscalização, que resultou na apreensão de 61 veículos irregulares .

Outras operações

Em janeiro deste ano, a SSP-AM deflagrou as operações "Laborum Meta" e "Pilar 1", em bairros da Zona Norte e Leste de Manaus . Ao todo, 35 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos, além de armas, drogas e veículos com restrição de roubo.

