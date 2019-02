Homem é preso e indiciado por latrocínio de sargento da PM

Anderson Antônio confessou o envolvimento no latrocínio | Foto: Josemar Antunes

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas apresentou, na manhã desta quarta-feira (6), Anderson Antônio Miranda das Chagas, de 28 anos, depois que ele resolveu se entregar à polícia na tarde desta terça-feira (5). Ele é investigado por participar do assassinato do sargento Francisco Feitosa Gomes, de 55 anos, da reserva da Polícia Militar do Amazonas. Outro homem envolvido no crime já foi identificado e está sendo procurado.

Anderson foi preso por volta das 17h de ontem, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele estava sendo investigado pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).



Gomes foi encontrado morto na manhã do último domingo (3), em uma de suas propriedades, um sítio no ramal Manapólis, em Rio Preto da Eva (município distante 57 quilômetros de Manaus). No corpo da vítima, encontrado em avançado estado de decomposição, havia perfurações de faca.

De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do DRCO, Anderson e o comparsa dele, identificado como Jefferson Pires Gurgel, conhecido como “Rato” (foragido), foram até o sítio armados em posse de faca e terçados.

A dupla anunciou o assalto, mas Francisco teria reagido ao tentar desarmar um dos suspeitos. Na ocasião, o sargento acabou esfaqueado e morreu no local. Em seguida, Anderson e Jefferson roubaram uma roçadeira, uma motosserra e uma furadeira, além de uma picape modelo Saveiro, de cor preta. Todos os objetos pertenciam à vítima.

“Anderson já tinha mandado de prisão com vários processos criminais, além de uma extensa passagem na polícia. Ele já estava sendo procurado por outro crime. Durante as investigações e depoimento de testemunhas, conseguimos localizá-lo em um matagal próximo à casa da mãe dele. Na ocasião, o investigado confessou que Jefferson foi quem desferiu os golpes de faca na vítima”, explicou.

Ainda de acordo com a polícia, Anderson já possui uma condenação por roubo e tinha em aberto mandado de prisão por descumprir medidas cautelares expedidas pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Anderson chegou a usar uma tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento e deixou de comparecer à unidade prisional.

Nesta quarta, ele foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

Procurado

O delegado Sinval Barroso ressalta, ainda, que a população pode colaborar com a Polícia Civil informando pelo disque-denúncia 181 sobre o paradeiro de Jefferson Pires Gurgel, o “Rato”, apontado como autor das facadas contra o sargento da reserva da PM. O nome do informante será mantido em absoluto sigilo.

