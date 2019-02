Jovens que abusaram de adolescente em vídeo vão responder por estupro

Manaus - Quatro homens que gravaram um vídeo abusando de uma adolescente desacordada em um carro, na capital amazonense, já foram identificados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Eles devem ser apresentados à imprensa nesta quinta-feira (7), e serão indiciados pelo crime de estupro de vulnerável.

O vídeo começou a ser divulgado nas redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens no último domingo (5). Nele, os homens aparecem passando a mão na adolescente, chegando a levantar a sua blusa. No vídeo, aparentemente, a jovem está inconsciente, uma vez que ela não demonstra reação alguma diante do assédio. Ao todo, o vídeo dura 49 segundos.

Assista ao vídeo editado

Vídeo dura 49 segundos. Nele, é possível ver os jovens aliciando a garota, menor de idade | Autor: Divulgação

Em entrevista a um veículo de comunicação de Manaus, a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que o quarteto, que é maior de idade, será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

Eles se apresentaram na sede da delegacia, mas não devem ficar presos, uma vez que já se passaram três dias após o crime.

"Eles serão ouvidos e ainda poderão ser indiciados em outros crimes, como ter dado bebida alcoólica para ela e ter filmado e publicado o abuso", informou.

