Motorista de ônibus é esfaqueado e sindicato ameaça paralisação

Manaus - Um motorista de ônibus, da linha 307 do transporte público de Manaus, ficou ferido, na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. Conforme a Polícia Militar, o rodoviário foi levado para uma unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) com um ferimento no ombro ocasionado durante um assalto ao veículo em que trabalha.

A informação foi confirmada à reportagem por volta das 17h de hoje, conforme contato, por telefone, com policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária.

Segundo o tenente Carvalho, o motorista foi socorrido e levado para o SPA. Ainda conforme ele, não foi divulgado o valor levado do ônibus e nem houve confirmação se vítimas tiveram objetos de valor subtraídos durante a ação.

Após contato com a polícia, o Em Tempo procurou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, que ameaçou uma paralisação surpresa.

"O sindicato ainda não foi informado sobre a agressão, mas se isso ocorreu de fato nós vamos paralisar os ônibus daquela região. Estou indo na estação verificar a situação", informou Oliveira. Até às 17h, o sindicalista destacou que ainda apurava o caso.

