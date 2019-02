Grupo que filmou abuso de garota pode pegar mais de 45 anos de prisão

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificou os jovens que aparecem em um vídeo abusando de uma adolescente de 17 anos dentro de um carro, em Manaus. O vídeo começou a circular em grupos de WhatsApp na última segunda-feira (4). Juntos, eles podem pegar mais de 45 anos de prisão.

Antonio Barros de Amorim, de 27 anos, Venilson Ferreira da Silva, de 21 anos, Jhonatas Marinho de Oliveira, de 20 anos e Raniel Thiago dos Santos Miranda, de 27 anos, foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pela delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta quarta-feira (6).

Nas imagens é possível ver que a menina não demostra reação alguma diante do abuso. Os jovens sorriem, levantam a blusa dela e passam a mão no corpo da garota. O vídeo dura 49 segundos.



Veja vídeo do momento do ato:

Um vídeo circulou nas redes sociais e em grupos de WhatsApp | Autor: Portal Em Tempo

Antonio, o rapaz que aparece filmando todo a ação criminosa responderá pelos Artigos 240, 241-A e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além do Artigo 217-A, Parágrafo 1º, do Código Penal, que são referentes aos crimes de filmar e registrar cena de sexo envolvendo adolescente, entre outros. Além disso, por filma e tocar nas partes íntimas da adolescente, ele pode ser condenado a 33 anos de cumprimento de pena.

Jhonatas, que na cena ele aparece botando a boca nos seios da vítima, responderá pelo Artigo 217-A, Parágrafo 1°, do Código Penal por conjunção carnal e pela vítima não ter demonstrado qualquer reação. Se for condenado, ele poderá pegar de 8 ano a 15 anos.

Já Venilson e Raniel irão responder ao Artigo 243 do ECA, por terem dado bebidas alcoólicas para a jovem. Os dois podem pegar uma pena de 2 anos a 4 anos de detenção, e multa.

Em depoimento à Polícia Civil, a adolescente afirmou que um dos rapazes condenados era seu "ficante”.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais

Vídeo: jovens abusam de garota inconsciente dentro de carro

Relembre como agia estuprador de crianças que foi condenado há 35 anos