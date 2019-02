Mãe que queimou as mãos do filho com ferro é indiciada por tortura

Manaus - Pelo crime de tortura, a mãe de uma criança de 9 anos foi indiciada, nesta terça-feira (5), pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), depois de ter queimado as mãos do filho com ferro de passar roupa. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (4), informou a delegada Joyce Coelho, titular da especializada.

“A Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que havia uma criança com as mãos queimadas. Trazida para a delegacia, a mãe admitiu que esquentou o ferro e o colocou nas mãos do filho, como uma medida de correção, porque ele teria pego moedas de uma tia”, explicou.

Ainda conforme a delegada, como o menino estava muito assustado e com as mãos muito machucadas, a providência inicial foi mandá-lo para um abrigo para que receba acompanhamento da assistência social e encaminhamento para atendimento médico imediato.

Moradora do bairro Novo Israel, na Zona Norte da capital amazonense, a auxiliar de serviços gerais, de 25 anos, responderá em liberdade. “Trata-se de uma questão difícil, porque se trata de um crime que envolve a família. Não estavam preenchidos os requisitos para que ela ficasse presa, mas foi aberto um inquérito e ela saiu daqui indiciada, ciente de que perdeu a guarda do filho provisoriamente”, disse Joyce Coelho.

A criança foi levada para um abrigo até a decisão do Juizado da Infância e Juventude.

*Com informações da assessoria.

