Três tentativas de homicídios são registradas em Manaus

Manaus – Três tentativas de assassinatos foram registradas pela polícia em zonas distintas de Manaus durante a quinta-feira (7) e esta sexta-feira (8). As vítimas, do sexo masculino, foram encaminhadas para as unidades hospitalares da capital.

O primeiro caso ocorreu por volta das 11h13 de quinta-feira (7). João Francisco Bezerra Gonçalves, de 27 anos, foi alvejado com um tiro no quadril, no Beco Franceses, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

A vítima estava consciente e não soube informar a autoria do disparo. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O local onde a vítima foi alvejada é conhecido como "Curubal", utilizado para venda e consumo de entorpecentes.

Já na rua Adriano Jorge, no bairro São Raimundo, Zona Oeste, Miguel André Nunes, de 37 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo na perna esquerda. O fato aconteceu por volta das 16h59.

A vítima relatou aos policiais militares da 5ª Cicom, que estava devendo algumas pessoas e não teria quitado a dívida. Ele foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na mesma zona da cidade.

Por volta das 2h47, Alessandro Lins Marinho, de 27 anos, na rua 2, conjunto Cidadão 12 - segunda etapa, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, foi esfaqueado na cabeça. O caso aconteceu durante uma discussão com um amigo. O motivo do desentendimento não foi informado pela vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu Alessandro para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste.

Os casos devem ser apurados pela Polícia Civil do Amazonas.

Edição: Mara Magalhães

