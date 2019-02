Frentista cai em armadilha de assaltantes e acaba baleado no rosto

José Ferreira de Souza foi baleado no rosto durante o serviço | Foto: Divulgação

Parintins – A guarnição da Polícia Militar na Vila Amazônia, Zona Rural de Parintins (369 quilômetros de Manaus), prendeu - próximo ao porto da comunidade - três suspeitos de terem baleado o frentista José Ferreira de Souza. Ele foi atingido com um tiro de espingarda no rosto.

Segundo a vítima, o posto já estava fechado quando um cidadão parou a motocicleta pedindo para abastecer, mas que tinha esquecido a chave do tanque. O frentista saiu para ajudar o jovem, mas era uma armadilha. O profissional foi surpreendido por dois comparsas que estavam escondidos próximo ao posto.

A vitima recebeu alta do Hospital Jofre Cohen, mas continua com os fragmentos de chumbo no rosto e deverá ir à Manaus para tratamento especializado. Os nomes dos três suspeitos ainda não foram divulgados pela polícia.

