Preso homem que roubou carro de mulher e trocou tiros com a polícia

Manaus - Jeferson Corrêa de Souza, de 20 anos, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (8), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi preso na tarde de quinta-feira (7), após confronto com policiais civis, que resultou na morte de Gabriel Costa dos Santos, de 23 anos.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, Jeferson, Gabriel e outros comparsas estavam sendo investigados por roubo de um carro, modelo Onix, de cor branca, ocorrido no dia 17 de janeiro deste ano na rua Argentina, conjunto Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

"Jeferson e os comparsas roubaram o carro de uma mulher de 37 anos. Durante a ação criminosa, Jeferson efetuou tiros nos joelhos da vitima, que saía de uma distribuidora", explicou o delegado Cícero Túlio.

Durante as investigações, a equipe da Derfv recebeu informações que Jeferson e comparsa estavam em posse de arma de fogo em um condomínio residencial.

Ao fazerem a abordagem, os policiais civis foram recebidos a tiros. No tiroteio, Gabriel foi atingido e morreu logo em seguida ao dar entrada em uma unidade hospitalar da capital. Com o suspeito, os policiais civis ainda encontraram um revólver calibre 38 com munições deflagrada, além de 45 munições calibre 45 intactas.

Jeferson acabou preso pela equipe da Derfv. Com ele, foram apreendidas 35 porções de maconha. A mulher reconheceu Jeferson como autor dos disparos.

O delegado Cícero Túlio destacou que outros dois homens envolvidos no roubo estão sendo procurados pela polícia, e que o veículo ainda não foi localizado.

Jeferson foi autuado em flagrante por por tráfico de drogas e indiciado por roubo majorado. Ele será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, onde o juiz irá determinar pelo cumprimento de pena em liberdade ou pela prisão.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Tiroteio deixa um morto e um ferido na Zona Norte de Manaus

Acerto de contas: homem é executado com seis tiros no Águas Claras