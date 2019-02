Preso último envolvido na morte de sargento da PM em Rio Preto da Eva

Jeferson Pires Gurgel tem 23 anos | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Em continuidade às investigações em torno do assassinato do sargento Francisco Feitosa Gomes, de 55 anos, da reserva da Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Civil prendeu Jeferson Pires Gurgel, de 23 anos, conhecido como “Rato”. Ele é o último envolvido no crime e estava sendo procurado. O homicídio ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, em um sítio no ramal Manapólis, em Rio Preto da Eva (município distante 57 quilômetros de Manaus).

Jeferson será apresentado pelo delegado Jony Leão, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 14h30, no prédio da Delegacia Geral, situado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Outro homem envolvido no latrocínio (roubo seguido de morte), identificado como Anderson Antônio Miranda das Chagas, de 28 anos, foi preso pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na tarde de terça-feira (5), na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital amazonense.

De acordo com as investigações, a vítima foi morta a golpes de faca. Em seguida, a dupla fugiu levando um carro e alguns objetos. O corpo do sargento foi encontrado na manhã do último domingo (3), em avançado estado de decomposição.

