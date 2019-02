Feirante é preso por descumprir medida protetiva com a ex-companheira

O feirante foi levado até o prédio da DECCM | Foto: Divulgação

Manaus - Um feirante de 38 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (8), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em cumprimento a mandado de prisão preventiva. O homem foi denunciado por descumprir medidas protetivas em benefício da ex-companheira dele, uma costureira de 55 anos. Ele foi capturado nas proximidades da Feira Municipal do bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus

De acordo com a autoridade policial, em novembro de 2018, o feirante foi até à casa da costureira, situada no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade, com o intuito de reatar o relacionamento com a mulher e, inclusive, pediu para ter relações sexuais com a vítima.

Segundo a delegada Débora Mafra, a vítima retornou ao prédio da especializada e comunicou que o feirante havia descumprido as medidas protetivas impostas a ele e que permanece atrás da ex-companheira.

“Na manhã desta sexta-feira (8), saímos em diligências com o intuito de localizarmos e prendermos o feirante. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 1° de fevereiro de 2019, pelo juiz Reyson de Souza e Silva, do 3° Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha). Cabe ressaltar que já é a segunda ordem judicial, dentro do mesmo processo, por descumprimento de medidas protetivas, pois o feirante foi preso no ano passado pelo mesmo motivo”, argumentou Mafra.

O feirante foi levado até o prédio da DECCM. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

Apesar da prisão, a assessoria de imprensa da PC-AM não informou quais motivos foram denunciados pela vítima à polícia, para que a Justiça decretasse limites de proximidade entre a vítima e o feirante.

