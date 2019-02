Cinco toneladas de drogas apreendidas são incineradas no Amazonas

A droga apreendida foi transportada até o local da incineração, no Distrito Industrial, zona leste | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco toneladas de entorpecentes apreendidos em todo o estado, sendo 1 tonelada de cocaína e 4 toneladas de maconha tipo Skunk, foram incineradas, nesta sexta-feira (8), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A última incineração em grande escala realizada pelos órgãos de segurança havia sido feita em dezembro de 2017.

A droga apreendida foi transportada até o local da incineração, no Distrito Industrial, zona leste, escoltada por policiais Civis dos Grupos Fera e de Operações Especiais e policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), em viaturas terrestres.

Todo o trajeto foi acompanhado por helicóptero do Departamento de Operações Aéreas (DIOA). O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, acompanhado do Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, e o Delegado Geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, acompanhou a ação.

Conforme dados da SSP-AM, 9,2 toneladas de drogas foram apreendidas no estado no ano passado. Em 2019, o volume de apreensões já chegou a 1,1 tonelada, em janeiro. O secretário Louismar Bonates destacou o reforço nas operações de segurança, especialmente contra o crime organizado no combate ao tráfico de entorpecentes.

“Hoje estamos em mais uma etapa para desbaratar o crime organizado e devolver a segurança à sociedade. Já iniciamos o processo licitatório para que, em breve, toda a droga apreendida no ano passado e este ano sejam incineradas. Essas apreensões são um golpe forte nas finanças do crime organizado”, destacou Bonates.

O titular da SSP informou que a maior parte das apreensões de entorpecentes é feita nos rios da região e ressaltou que o Sistema de Segurança Pública continuará atuando de forma enérgica e com “tolerância zero” no combate à criminalidade em todo o estado e, por isso, as ações integradas continuarão.

Operações

Em pouco mais de 30 dias da nova gestão, três operações foram deflagradas, em Manaus, com o intuito de cumprir mandados de prisão, busca e apreensão ligados a diversos crimes, principalmente tráfico de drogas. As operações Laborum Meta e Pilar I e II totalizaram 49 prisões e dois menores apreendidos em bairros da Zona Oeste e Norte.

O Delegado Geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, ressaltou que as operações e apreensões contam com a importante atuação do sistema de inteligência.

“Esse é um trabalho profundo da Polícia Civil e Polícia Militar, através da Secretaria de Inteligência, resultando nas apreensões que temos visto. Mas a população também pode participar desse trabalho, ligando para o 181 e nos repassando informações importantes para as nossas investigações”.

O Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, destacou o fortalecimento do estado com o trabalho que vem sendo realizado. “Seguimos sufocando o crime organizado. Temos ações de investigação fortíssimas, que têm nos possibilitado esses resultados positivos que estamos apresentando”.

