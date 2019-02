Drone usado para transportar drogas é apreendido no Amazonas

Autazes - Uma a Aeronave Remotamente Pilotada (RPA), conhecida como drone, que fazia entrega de drogas foi apreendida na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 10h, após pousar para realizar entrega dos entorpecentes. O fato ocorreu no bairro Mutirão, região Leste do município de Autazes, distante cerca de 125 quilômetros da capital amazonense.

De acordo com a PM daquele município, após uma denúncia anônima informando que alguém estaria operando o drone carregado de drogas, os policiais se dirijam ao local que a aeronave estava sobrevoando e, ao aterrissar, os policiais a apreenderam. No objeto foi encontrado uma porção de supostamente maconha.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram até a casa do operador do aparelho, porém o mesmo fugiu após a chegada da equipe. Na casa do suspeito, foi encontrado uma balança de precisão, entre outros objetos e apetrechos usados para refino e comercialização de drogas.

O suspeito está sendo procurado pela polícia. O drone e os outros materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil do município de Autazes.

Leia mais

Crimes ambientais serão fiscalizados por drones no Amazonas

Bebê de ilha remota no país de Vanuatu recebe vacina por um drone