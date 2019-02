Dupla é espancada pela população após tentar roubar veículo em Manaus

Manaus - Uma dupla, ainda não identificada, foi presa por tentar roubar um veículo, na rua Amazonas, bairro São José, na zona Leste de Manaus. Na ocasião, os criminosos sofreram uma tentativa de linchamento da população no local, na tarde desta sexta-feira (8). A prisão foi confirmada por um major da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com os policiais, após o proprietário do veículo perceber que os suspeitos estavam nervosos e desarmados, começou uma luta corporal com a dupla. A população vendo que o motorista precisava de ajuda, também resolveu fazer "justiça com as próprias mãos".

Os acusados foram socorridos ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, na zona Leste. Em seguida, foram levados pelos policiais para a central de flagrantes, no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Edição: Bruna Chagas

