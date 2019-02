Mulher conhecida como 'Pitel' é presa com arma e drogas no Lago Azul

Ao longo dos trabalhos, a equipe foi informada que “Pitel”, conhecida pela venda de drogas naquela localidade, estava se escondendo no bairro Lago Azul, zona norte | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, prendeu, em flagrante, na tarde de quinta-feira (7), por volta de meio-dia, Edimara Negreiros Ferreira, 35, conhecida como “Pitel”, com uma arma de fogo calibre 12 de fabricação caseira, munições e 19 pinos contendo cocaína.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, os policiais civis do 23° DIP estavam realizando diligências na comunidade União, bairro Flores, zona centro-sul da cidade, para identificar envolvidos na comercialização de entorpecentes naquela região.

Ao longo dos trabalhos, a equipe foi informada que “Pitel”, conhecida pela venda de drogas naquela localidade, estava se escondendo no bairro Lago Azul, zona norte.

“A partir dessas informações, nos deslocamos até o lugar e conseguimos localizar a residência onde 'Pitel' estava. Montamos campana na rua Caliandra, no bairro Lago Azul, e constatamos intensa movimentação de pessoas na casa. Esperamos o momento certo e realizamos a abordagem. Encontramos com ela 19 pinos contendo cocaína. Em continuidade às buscas, apreendemos, ainda, uma arma de fogo calibre 12 de fabricação caseira, contendo duas munições, além de uma balança de precisão”, explicou o delegado Brasil.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), foi verificado que Edimara já responde a nove processos criminais, sendo cinco deles por tráfico de drogas.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis, Edimara será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

