Jovem morre e outro fica ferido após tiroteio no Alvorada, em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Ayrton S. S, de 23 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (8), dentro de um veículo modelo Punto, de cor prata. Uma outra pessoa, que estava no banco do carona, também foi atingida pelos disparos e levada para uma unidade hospitalar da capital. O crime ocorreu na rua 7, do bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme um policial civil, que passava pelo local e ajudou a isolar a área do crime, os suspeitos de cometerem o assassinato utilizaram pistola 9 mm. A vítima que veio a óbito dentro do carro teria sido atingida na cabeça e no tórax.

"Um carro modelo Onix, de placa não identificada teria emparelhado com o carro da vítima e os ocupantes realizaram vários disparos contra Ayrton. O alvo era Ayrton, o outro homem, conhecido como "macarrão", não era o alvo dos criminosos", explicou o policial civil, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a polícia, a vítima que sobreviveu, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Sul da capital.

O corpo de Ayrton foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os familiares da vítima estavam presentes no local do crime, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa. Abalada, a mãe de Ayrton passou mal e foi socorrida pelos parentes.

Edição: Bruna Chagas

