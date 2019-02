Vídeo: presa mulher que sequestrava e roubava advogados em Manaus

Manaus - Katiane Andrade Ponte, de 38 anos, foi presa pela polícia após enganar e roubar diversos advogados em Manaus. Segundo a investigação, a mulher contava com a ajuda de outros comparsas para roubar os profissionais após solicitar os serviços de advocacia.

Ela abordava os advogados em escritórios ou por telefone e quando os profissionais abriam as portas ou marcavam reuniões com a suposta cliente, ela anunciava o assalto. Katianr foi presa por volta das 12h da última sexta-feira (8), na Zona Norte de Manaus.

Na manhã deste sábado (9), a Polícia Civil, por meio do titular da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações, Guilherme Torres, apresentou a suspeita em coletiva no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil. Segundo Torres, Katiane já tinha 26 Boletins de Ocorrência Abertos contra ela e cinco advogados já haviam denunciado os crimes para polícia.

Katiane foi apresentada pela Polícia Civil | Foto: Divulgação/Polícia Civil

"Todos os crimes possuíam as mesmas características. O caso chegou a ser amplamente divulgado nas redes sociais pelos advogados, que divulgaram a imagem dela", disse o policial.

O delegado relata que Katiane tinha dois modus operandi. O primeiro era por meio do estelionato, porque tinha facilidade para enganar os advogados. O segundo era mais grave. A Katiane ligava para os advogados querendo contratar um serviço de natureza criminal, se dizendo fazer parte de uma facção criminosa.

Após marcar o encontro e estar dentro do veículo com outros comparsas, Katiane sacava uma arma e anunciava o assalto. Em seguida, os suspeitos levavam a vítima para uma rua próximo a rotatória do Produtor, onde os demais criminosos, entre oito até doze pessoas, armados aguardavam para concluir o crime.

Katiane também obrigada as vítimas a efetuarem saques em caixas eletrônicos de até R$ 2 mil.

“Teve advogado que ficou até uma tarde inteira sob posse desta mulher, como um caso em que a vítima foi sequestrada das 12h e permaneceu até às 18h. As vítimas só eram liberadas depois de efetuar o saque do dinheiro”, comentou Torres.

Ida a escritórios

Katiane foi apresentada pela Polícia Civil | Foto: Divulgação/Polícia Civil

A polícia também registrou que Katiane costumava ir à escritórios de advogados criminalistas e dizer que um parente estava preso e precisava de um auxílio em uma audiência de custódia. Depois de ser atendida, ela roubava as vítimas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais e a polícia já teve conhecimento, é possível identificar Katiane dentro de uma sala, possivelmente um escritório de advocacia, tentando aplicar o golpe e atrair a próxima vítima. Veja:

Katiane em um supostos escritório de advocacia em Manaus | Autor: Divulgação





O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccnional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, fez uma apelo para que os advogados que foram vítimas de Katiane denunciem o caso.

“Se por acaso algum profissional tenha vergonha por ter caído nesse golpe, pedimos que mesmo assim ele ajude a elucidar esse caso denunciando. O importante é dar o seu relato à polícia”, completou.

Entre os 26 Boletins de Ocorrências abertos contra Katiane, estão crimes como estelionato, roubo, ameaça, posse de entorpecente, maus tratos contra o próprio filho, e crimes de trânsito (lesão corporal culposa na direção de veículo e omissão de socorro).

Ela foi indiciada por roubo majorado e associação criminosa e será encaminhada ao Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF) onde vai aguardar julgamento.

Leia mais:

Preso homem que cobrava por falsas vagas de emprego em Manaus

Após obter dívida com traficante jovem é preso por estelionato no AM