'Primeira-dama do tráfico' é presa com pistola, dinheiro e RG falso

A mulher aguarda agora a audiência de custódia que deve decidir se ela permanece em regime fechado ou aberto | Foto: Divulgação





Manaus – Conhecida na cidade como “Primeira Dama do Tráfico no Alvorada”, Luciana Uchôa Cardoso foi presa na tarde da última sexta-feira (9) por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) ao ser flagrada portando armas, munição e dinheiro. A prisão aconteceu no Conjunto Campos Elíseos, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassas pela polícia, a suspeita foi surpreendida por agentes da Rocam na altura da Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, onde a mulher comandava o tráfico de drogas. Após ser autuada ela foi encaminhada para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Nilton Lins, bairro Chapado.

Ainda segundo a equipe policial, Luciana estava em posse de um carro modelo HB20 e placa QNH-2971. Dentro do veículo foram encontradas uma pistola modelo Glock G25, calibre 380 e ainda 11 munições intactas. Ao ser questionada sobre sua documentação, a mulher apresentou uma carteira de identidade falsa com o nome Ana Maria Peixoto Lopes.

Durante o depoimento Luciana colaborou com a polícia e informou que em sua residência havia a quantia de R$2.597,00 oriunda do tráfico de drogas. Ela confirmou que administrava o tráfico na região do bairro Alvorada.

A suspeita informou ainda que era proprietária de mais uma arma de fogo. A pistola calibre PT 40 estava com um dos criminosos que trabalha na segurança das bocas de fumo. O sujeito não foi encontrado.

Luciana é companheira do traficante Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará, que atualmente cumpre pena em presídio federal. Ele é integrante do bando comandado pelo traficante João Pinto Carioca, o “João Branco”.

De acordo com o levantamento feito pela polícia, Estrela, depois que o marido foi preso, passou a comandar o tráfico no bairro Alvorada e, atualmente, vivia disputando a área com o traficante “Carlinhos”.

Ela estava sendo monitorada por tornozeleira e a prisão ocorreu por solicitação da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), uma vez que ela estava andando fora do perímetro permitido. Agora ela aguarda a audiência de custódia para decidir se vai continuar respondendo pelo crime de tráfico de drogas em liberdade ou no regime fechado.

