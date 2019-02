Dupla é presa após assaltar pela 3ª vez o mesmo posto de gasolina

O homem será submetido a audiência de custódia | Foto: Divulgação





Manaus – Uma dupla formada por Rodrigo Pereira de Souza, 20, e um menor de idade, foi presa na última sexta-feira (8) por policiais do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) em parceria com a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A prisão aconteceu por volta das 15h, logo após a dupla cometer o terceiro roubo a um mesmo posto de combustíveis localizado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã – na Zona Oeste da capital.

A polícia informou que uma denúncia anônima de um novo assalto foi recebida pelos agentes pouco tempo depois de realizar uma ronda no local para investigar o segundo roubo ao posto, ocorrido na última segunda-feira (4). De imediato, a equipe retornou para o estabelecimento e constatou a denúncia.

“Na ação, acionamos uma guarnição que passava pelo lugar e fizemos campana nas possíveis saídas da mata situada nas proximidades do posto. A partir disso, efetuamos a prisão do indivíduo e apreensão do adolescente. Apreendemos um simulacro de arma de fogo e a quantia em dinheiro roubada do estabelecimento. Já não era a primeira vez que o crime ocorria e em casos como esse, contamos com o apoio da população, por meio de denúncias”, pontuou Benelli, delegado titular da unidade.

Flagrante

Rodrigo foi autuado em flagrante por roubo majorado e corrupção de menores. O suspeito será conduzido para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Já o adolescente responderá por roubo e será encaminhado para a realização dos procedimentos cabíveis na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

