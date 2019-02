Agricultor é preso por estuprar neta de 9 anos no interior do Amazonas

Manaus - Um agricultor de 68 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (12), acusado de estuprar a própria neta de 9 anos de idade. O caso aconteceu na zona rural de Parintins (a 369 km de Manaus). Os estupros, segundo a polícia, aconteciam desde que a criança tinha 7 anos.

A prisão aconteceu na comunidade rural do Simeão, região do rio Jacu, afluente do rio Amazonas, distante cerca de três horas de lancha da sede do município.

A denúncia foi feita no final do ano passado pelo próprio pai da vítima. Ele procurou a Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos de Parintins e contou a situação.

Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, o pai da vítima contou que os estupros aconteciam quando o avô levava a garota para roça. Conforme a polícia, o suspeito ameaça chegava a ameaçar a criança para praticar o ato.

Na segunda-feira (11), o juiz da Primeira Vara da Comarca de Parintins, Lucas Couto Bezerra, decretou a prisão preventiva do agricultor.

Ele será ouvido na tarde hoje e, em seguida, será encaminhado para Unidade Prisional de Parintins.

