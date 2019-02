Trio falsificava e vendia certificados para motoristas, em Manaus

Manaus - Três homens que falsificavam certificados de curso para motorista em Manaus foram presos. De acordo com a polícia, por cada documento era cobrado o valor de R$ 600. O trio foi apresentado na manhã desta terça-feira (12), em coletiva na Delegacia Geral de Polícia Civil.

O certificado falso era do curso de Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP), que originalmente é oferecido pelo Sest Senat. Policiais do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) chegaram até a quadrilha após p Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) identificar, por meio de um técnico do órgão, que um candidato teria apresentado um documento falso.

Da esquerda para à direita, Anthony, Jorcilande e Marlison | Foto: Cristiano Sevalho/Em Tempo

Após iniciar as investigações, a polícia chegou até aos criminosos e prendeu Marlisson Silva de Menezes de 33 anos, Jorcilande Santos Porto de 39 anos e Anthony Rodrigues Borges, de 48 anos.

Nas casas dos suspeitos, a polícia encontrou uma prensa de marca d'água, papéis, impressoras e computadores. De acordo com o Coordenador de Operações Especiais da Polícia Civil, Davi Fernandes, a maioria das pessoas que compravam o certificado sabiam que se tratava de um documento falso.

Forma aprendidos papeis, impressoras e uma prensa | Foto: Cristiano Sevalho/Em Tempo

O trio também utilizava uma empresa de fachada para enganar algumas pessoas. "As investigações continuam junto ao Detran, para averiguar quantas pessoas participavam desse esquema criminoso", completou Fernandes.



Os três foram autuados em flagrante por falsificação de documento e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

Veja reportagem da TV Em tempo

Veja reportagem da TV Em Tempo | Autor: Portal Em Tempo

Edição: Mara Magalhães



Leia mais:

Preso homem que cobrava por falsas vagas de emprego em Manaus

Preso-maior ladrão de carros de Manaus afirma delegado