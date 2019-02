Maior estelionatário do país é preso no Amazonas

Manaus - Suspeito de aplicar golpes em mais de 950 pessoas, o foragido da justiça do Piauí Laércio Araújo Souza, de 53 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas, na última segunda-feira (11), no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. A PC classificou o homem como o "maior estelionatário do país".

A polícia chegou até Laércio após iniciar uma investigação de estelionato praticado no bairro Redenção. Em um dos depoimentos, uma pessoa falou o nome do suspeito.

Laércio foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil | Foto: Cristiano Sevalho

Foi então que a polícia do Amazonas solicitou informações sobre o criminoso diretamente ao Ministério da Justiça e a PC do Piauí passou a ficha completa de Laércio. A polícia acredita que ele tenha arrecadado cerca de R$ 15 milhões com os golpes.

De acordo com o delegado titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Manaus, Carlos Augusto, Laércio era dono da empresa “Esperantina Prêmios”, e a usava para aplicar os golpes.

Ele formava grupos de pessoas para entrarem em um consórcio de "compra premiada". O estelionatário firmava contratos com os clientes e fazia sorteios mensais. Os prêmios, no entanto, não eram repassados para as vítimas.

As semijoias estão avaliadas em R$ 5 mil | Foto: Cristiano Sevalho

"Ele aplicou golpes em Esperantina, no Piauí, em Brasília e estava se preparando aplicar em Manaus. O estelionatário tem esse dom de enganar as pessoas na conversa”, enfatizou o delegado.

Amazonas

O delegado explicou que aqui no Amazonas o criminoso estava iniciando um mercado de venda de semijoias, mas as investigações ainda vão avançar para detalhar os crimes que seriam praticados em Manaus.

As semijoias apreendidas pela polícia com Laércio estão avaliadas em R$ 5 mil. Ele foi indiciado por estelionato. O estelionatário irá permanecer no 17º DIP para ser transferido para o Piauí.

