'Pirata do rio' é preso com 400 quilos de drogas no Amazonas

Manaus - Uma ação da Polícia Civil do Amazonas resultou na prisão Jhonilson da Silva Batista, conhecido como coraçãozinho, na última segunda-feira (11), no município de Coari (a 363 km de Manaus). Com ele, a polícia encontrou 400 quilos de skunk e maconha, além de 11 armas e munições.

Conforme as investigações do grupo de Jhonilson, denominado "Piratas dos Rios", teria roubado aproximadamente 800 quilos de drogas de peruanos e escondido o material em um sítio, localizado nas proximidades do município.

O material estava em um sítio | Foto: Divulgação

Na segunda-feira (11), a polícia prendeu Jhonilson e apreendeu um adolescente de 17 anos. A dupla levou os policiais até o local onde a droga estava enterrada, dentro do sítio.

Após cavar, a polícia encontrou quatro sacos com drogas. Em outra área, conhecida como igapó, a polícia encontrou mais um saco com droga, totalizando os 400 quilos.

A ação contou com apoio de policiais da 10ª Delegacia Polícia Civil de Coari, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e do grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

